В Москве задержали участника Pussy Riot Александра Софеева

В Москве минувшей ночью задержали участника Pussy Riot Александра Софеева и его друга, фотографа Дмитрия Воронцова. Как сообщил Софеев "Открытым медиа", за ними приехал "огромный автозак" с большим количеством сотрудников полиции, никаких документов предъявлено не было. Полицейские сообщили, что получили на него ориентировку.

В ОВД "Басманное" у Софеева в рюкзаке нашли бутылку белого вина. После этого на него и Воронцова составили протокол за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, их оставили в отделе полиции до утра. Максимальное наказание по этой статье — до 15 суток административного ареста.

Зачем при задержании был нужен автозак и сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, никто так и не объяснил, отметил Софеев. По словам одного из полицейских, ими "занимаются сверху", добавил он.

Полицейские регулярно задерживают Софеева и другую участницу Pussy Riot Викторию Никульшину под различными предлогами. Накануне празднования Дня победы в этом году их арестовали на пять суток. Последний раз участницу Pussy Riot задержали 16 июня возле её дома в Москве и арестовали на 15 суток, обвинив в неповиновении полиции.

В прошлом году Софеева арестовали на 30 суток за участие в акции Pussy Riot с развешиванием радужных флагов на государственных зданиях, в том числе ФСБ на Лубянке и администрации президента на Старой площади.