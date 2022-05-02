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В Москве задержан человек, бросивший бутылку с зажигательной смесью в автобус ОМОНа

ОМОН в Москве, архивное фото

В центре Москвы вечером 2 мая задержан человек, бросивший бутылку с зажигательной смесью в автобус ОМОНа. Об этом сообщают издания "База" и "Медиазона". Они публикуют фотографии с места инцидента и задержания подозреваемого.

Инцидент произошёл у Театральной площади у Кремля. На записи очевидца, попавшей в распоряжение "Медиазоны", видно, что у машины обуглилась передняя часть сбоку. Свидетель уточнил, что автобус "горел пару минут", потом его потушили.

Мотивы нападавшего неизвестны, никакой информации о нём на момент публикации новости не было. В марте суд в Москве приговорил к двум годам колонии участницу антивоенного выступления, метнувшую бутылку с зажигательной смесью в полицейских: ёмкость не разбилась, жидкость не воспламенилась.

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