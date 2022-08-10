Кузьминский суд Москвы арестовал бывшую журналистку газет "Коммерсантъ" и "Известия" Александру Баязитову на два месяца по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, она пыталась шантажировать государственный Промсвязьбанка. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, передаёт "База".

Баязитова — автор телеграм-канала “Адские бабки” и журналист-фрилансер, сотрудничающий, в частности, с прокремлёским таблоидом Life.ru. Фабула дела агентствами не раскрывается. Ранее ряд несколько анонимных телеграм-каналов сообщали, что её могут обвинять в том, что она предлагала не публиковать негативные материалы о Промсвязьбанке в обмен на вознаграждение. Она вину отрицает.

По её словам, причиной возбуждения дела стала статья о коррупции в Промсвязьбанке. "Я написала статью, что у нас плохое положение на Украине из-за того, что в государстве, в обороне, в "Промсвязьбанке" воруют оборонзаказ", — сказала она после заседания.

В обращение к суду она попросила не арестовывать её, сообщив, что у неё тяжёлые проблемы со здоровьем, цитировала её “База”. По её словам, она не участвовала в вымогательстве, а писала материалы на заказ. “Бежать мне некуда, скрыть я ничего не могу, у меня всю технику ликвидировали”, — сказала она. Промсвязьбанк, в шантаже которого она обвиняется, на сто процентов принадлежит государству, он основной банк российского военно-промышленного комплекса.

Он находится под санкциями стран Запада. Глава кредитной организации, сын бывшего главы правительства России и директора Службы внешней разведки, Пётр Фрадков был включён в санкционные списки после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее "База" сообщала, что вместе с Баязитовой арестованы пиар-консультантs Ольга Архарова и Инна Чурилова, курирующие сеть анонимных телеграм-каналов. Издание писало, что всех троих подозревают в вымогательстве у госкорпорации "Ростех". 10 августа суд арестовал ещё троих администраторов популярного телеграм-канала, по обвинению в мошенничестве, все шесть человек были задержаны примерно в одно и то же время.