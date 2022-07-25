В Москве задержан политик Леонид Гозман

В Москве полицейские задержали в метро оппозиционного политика Леонида Гозмана. Об этом сообщил адвокат Михаил Бирюков, который в момент задержания находился вместе с ним.

Гозман и Бирюков находились на станции метро "Фрунзенская". Политика задержали по системе распознавания лиц "Сфера". Как следует из базы данных МВД, скриншот из которой публикует "Дождь", Гозман находится в федеральном розыске по статье Уголовного кодекса. Какой именно - не сообщается.

15 июля Гозман рассказал , что против него было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства. По этой ли статье он был объявлен в розыск - пока не известно. Статья не предусматривает наказания в виде лишения свободы; кроме того, Гозман утверждает, что соответствующее уведомление было им подано.

Леонид Гозман - общественный и политический деятель. В 1990-е годы он был советником Егора Гайдара, участвовал в движении "Демократический выбор России". С 1999 года состоит в "Союзе правых сил". Высказывался против аннексии Россией Крыма в 2014 году и против войны России с Украиной. После начала военного вторжения России в Украину Гозман уехал из России. В мае он вернулся. 6 мая 2022 года внесен Минюстом в список "иностранных агентов".