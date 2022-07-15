В Москве задержали и допросили лидера "Союза правых сил" Леонида Гозмана

В Москве вечером в пятницу, 15 июля, задержали политика, лидера "Союза правых сил" Леонида Гозмана. Он сообщил в фейсбуке, что полицейские везут его в Следственный комитет "по совершенно бредовому делу".

Гозман был допрошен в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу за неуведомление о получении второго гражданства. После допроса его отпустили.

"Оказывается, Леонид Яковлевич, приняв в 2018 году израильское гражданство, уведомил миграционную службу об этом год спустя: в 2019 году," - рассказал "Интерфаксу" адвокат Гозмана Михаил Бирюков. Он отметил, что его подзащитный предоставил следователям документы, подтверждающие, что уведомление было подано, поэтому дело будет прекращено или ограничится штрафом.

Дело "о неуведомлении" на Гозмана было заведено в апреле 2022 года. Телеграм-канал SOTA сообщает, что сам Гозман расценивает сегодняшний допрос в качестве подозреваемого по уголовной статье о неуведомлении о двойном гражданстве как "черную метку" и намёк на необходимость покинуть страну.

Леонид Гозман - общественный и политический деятель. В 1990-е годы он был советником Егора Гайдара, участвовал в движении "Демократический выбор России". С 1999 года состоит в "Союзе правых сил". Высказывался против аннексии Россией Крыма в 2014 году и против войны России с Украиной. После начала военного вторжения России в Украину Гозман уехал из России. В мае он вернулся. 6 мая 2022 года внесен Минюстом в список "иностранных агентов".