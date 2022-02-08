В Москве задержана активистка Дарья Серенко

В Москве во вторник полиция задержала фемактивистку Дарью Серенко. Об задержании она сама сообщила в фейсбуке.

Как сообщил её адвокат, Серенко вменяют в вину демонстрацию нацистской или экстремистской символики. По этой статье активистке грозит арест до 15 суток. С чем именно связано обвинение - пока не известно. Серенко оставили на ночь в отделении полиции.

Сегодня по этой же статье суд отправил под арест на 15 суток другую активистку - Марию Алёхину. Поводом для ареста послужило фото, опубликованное в её инстаграме в 2015 году. На ней изображены три девушки в хиджабах и две свастики.