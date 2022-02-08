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Участницу Pussy Riot Марию Алёхину арестовали на 15 суток

Мария Алёхина

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Марию Алёхину из-за фотографии, которую она опубликовала в инстаграме в 2015 году. Об этом сообщает "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов") со ссылкой на адвоката "Апологии" Веронику Полякову.

Марию Алёхину задержали 7 февраля после посещения инспектора ФСИН, на активистку составили протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Как рассказала Алёхина "Медиазоне", причиной стала фотография, которую она опубликовала в инстаграме в 2015 году: на ней изображены три девушки в хиджабах, у одной из них на одежде написано "VODKA DUDKA ISLAM". На этой фотографии полицейские также нашли две свастики.

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  • 10 сентября 2021 года суд приговорил активистку Марию Алёхину к 1 году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Суд признал её виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. "Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января.

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