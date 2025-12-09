В Москву прибыл рейс с депортированными из США россиянами

В Москве в ночь на 9 декабря приземлился самолёт из Каира, на котором в Россию были доставлены депортированные из США российские граждане. Об этом пишет издание "Агентство" со ссылкой на главу организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрия Валуева. О прибытии депортационного рейса - третьего за последний год - сообщает также "Эхо".

По словам Валуева, депортированным из США и прибывшим в Россию мужчинам сразу по прилёте вручили повестки в военкомат. Он уточнил, что они, вероятнее всего, касаются постановки на воинский учёт. Пока нет информации о том, был ли кто-то задержан по прилёту.

В столицу Египта россияне были доставлены спецрейсом из Аризоны. В египетской столице депортируемым россиянам выдали телефоны и вещи и под конвоем перевели на самолет до Москвы, рассказывал "Агентству" Валуев.

Как напоминает "Агентство", две предыдущие массовые высылки россиян из США были в июне и августе, кроме того, людей экстрадировали и в индивидуальном порядке.

После прихода к власти администрации Дональда Трампа увеличились темпы высылки нелегальных мигрантов и просителей убежища, заявления которых не были удовлетворены, из Соединённых Штатов. Это касается и граждан России.

В сентябре российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Илья Яшин обратились к премьер-министру Канады Марку Карни с призывом принимать оппозиционно настроенных граждан России, которым грозит депортация из США в связи с ужесточением миграционной политики в этой стране.

"Многие наши соотечественники, бежавшие от путинских тюрем, оказались в американских миграционных тюрьмах", - пишет Яшин. "Людей из Америки просто депортируют. Это создает огромные риски, а иногда и ломает судьбы", - отмечает он, напомнив о деле оппозиционного активиста Леонида Мелёхина, который после депортации в Россию был арестован. В соцсетях также активно обсуждалась история активиста Александра Гуда, которого депортировали из США в Россию. Ему удалось на пересадке в Стамбуле пересесть на другой самолёт и улететь в третью страну.