Премьера Канады просят помочь депортируемым из США россиянам

Российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Илья Яшин обратились к премьер-министру Канады Марку Карни с призывом принимать оппозиционно настроенных граждан России, которым грозит депортация из США в связи с ужесточением миграционной политики в этой стране.

Перевод письма на русский язык опубликовал Илья Яшин. Он объяснил инициативу тем, что "у оппозиционных россиян, которые просят убежища в США, сейчас всё плохо — и с каждым днём становится хуже".

После прихода к власти администрации Дональда Трампа увеличились темпы высылки нелегальных мигрантов и просителей убежища, заявления которых не были удовлетворены, из Соединённых Штатов. Это касается и граждан России. На днях в частности сообщалось о том, что несколько десятков россиян были депортированы из США в Россию авиарейсом через Египет.





"Многие наши соотечественники, бежавшие от путинских тюрем, оказались в американских миграционных тюрьмах", - пишет Яшин. "Людей из Америки просто депортируют. Это создает огромные риски, а иногда и ломает судьбы", - отмечает он, напомнив о деле оппозиционного активиста Леонида Мелёхина, который после депортации в Россию был арестован. В соцсетях также активно обсуждалась история активиста Александра Гуда, которого депортировали из США в Россию. Ему удалось на пересадке в Стамбуле пересесть на другой самолёт и улететь в третью страну. "Иногда удается действовать точечно и снимать депортированных с рейсов на пересадках в третьих странах. Но системно выстроить диалог на эту тему с властями США пока не получается ни у кого" — отмечает Яшин.

Оппозиционеры попросили премьера Канады "проявить гуманизм" и начать "принимать у себя антивоенных россиян, которых высылают из США, проинформировав Белый дом о такой готовности". В письме предлагается властям Канады предоставить убежище россиянам, "чья антивоенная и оппозиционная активность не вызывает сомнений и в отношении которых власти США приняли решение о депортации". Предлагается создать рабочую группу при посольстве Канады в США, куда могли бы обращаться такие россияне.

Как отмечает Яшин, об инициативе сообщила крупнейшая канадская газета The Globe and Mail. Реакции канадских властей пока не было.



