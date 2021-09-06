В Мурманске соратницу Навального Виолетту Грудину задержала полиция

Полиция задержала бывшую главу штаба Навального в Мурманске Виолетту Грудину ("Штабы Навального" признаны в России экстремистскими). На нее составили протокол за организацию митинга, сообщает Север.Реалии.

Виолетта Грудина написала в своем телеграм-канале, что не знает, о какой именно акции идет речь. Ее повезли в Октябрьский районный суд для рассмотрения протокола.

После того, как Виолетта Грудина объявила о своем участии в выборах в совет Мурманска, ее принудительно госпитализировали в больницу якобы из-за коронавируса. При этом у нее был отрицательный результат теста на COVID-19. Активистка пыталась подать документы для участия в выборах через администрацию больницы, но руководство медицинского учреждения не стало передавать документы. Грудина в знак протеста объявила голодовку.

В начале августа Грудину отпустили из больницы с отрицательным результатом теста на коронавирус, но на пороге учреждения её задержали полицейские и повезли в суд на заседание по "санитарному делу". Суд избрал Грудиной меру пресечения по делу в виде подписки о невыезде. Против активистки могут возбудить еще одно уголовное дело по "дадинской статье" за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.

Виолетту Грудину не зарегистрировали в качестве кандидата на выборах в горсовет. Избирком не допустил ее по требованию Минюста за сотрудничество с "экстремистской организацией" (Грудина возглавляла штаб Алексея Навального в Мурманске).