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Избирком не зарегистрировал Виолетту Грудину кандидатом на выборы 

Виолетта Грудина 

Мурманский избирком не зарегистрировал кандидатом в городской совет Виолетту Грудину в связи с письмом Минюста о её связях с "экстремистскими организациями".

В июне сторонница Навального Виолетта Грудина подала документы для участия в выборах в Горсовет Мурманска. После этого её принудительно госпитализировали по иску Роспотребнадзора, поскольку Грудина якобы не соблюдала ограничительные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса. Активистка и её сторонники считают это политическим решением. В знак протеста против принудительной госпитализации Грудина объявляла голодовку.

Ранее десяткам кандидатам в Госдуму и городские советы отказывали в регистрации на выборы после писем Минюста, в которых говорилось о связи политиков со структурами Навального и их участии в протестных акциях.

В частности, с выборов в Москве и Санкт-Петербурге сняли Илью Яшина, Олега Степанова и Ирину Фатьянову.

Кроме того, территориальный избирком в Петербурге отказал в регистрации руководителю фракции "Яблоко" в законодательном собрании города Борису Вишневскому. По данным избиркома, Вишневский Вишневский представил неверно оформленный документ о согласовании своей кандидатуры с партией. Политик считает решение политическим и будет его обжаловать.

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