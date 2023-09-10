В Нагорном Карабахе договорились о поставке гуманитарной помощи

Руководство Нагорного Карабаха (армянское название - Арцах) заявило, что достигло с азербайджанскими властями договорённости о поставках в регион гуманитарной помощи. Она будет доставляться из России по линии Красного Креста под контролем российских миротворческих сил. Первые грузовики должны выехать в сторону Нагорного Карабаха уже сегодня, 10 сентября.

По сообщению как азербайджанской, так и армянской служб Радио Свобода, для перевозок будет использоваться дорога через азербайджанский город Агдам. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уточнил, что перевозки через Агдам регулируются отдельным соглашением. Обсуждается также возможность открытия для гуманитарных грузов Лачинского коридора - единственного, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Хаджиев сообщил, что все КПП и блокпосты на въезде в Нагорный Карабах продолжают работу, и все гуманитарные грузы будут обязаны проходить таможню в соответствии с азербайджанскими правилами.

Днём ранее, в субботу, парламент Нагорного Карабаха избрал новым главой самопровозглашенной республики Самвела Шахраманяна. Азербайджан назвал это решение "фиктивным и незаконным" и потребовал роспуска парламента.

Лачинский коридор - единственный путь из Армении в Нагорный Карабах - заблокирован с 15 июня. Гуманитарная ситуация в регионе близка к критической: отмечается нехватка продуктов питания, топлива и медикаментов. Карабахцы сообщают, что находятся на грани голода, из-за отсутствия бензина не работает транспорт.

Азербайджан отвергает обвинения в блокаде. Баку обвинял Ереван в переброске на контролируемую армянскими властями территорию самопровозглашённой республики военных, перевозке оружия и боеприпасов и незаконном вывозе с территории Азербайджана природных ресурсов и культурных ценностей.