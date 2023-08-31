Глава самопровозглашённого Нагорного Карабаха объявил об отставке

Глава самопровозглашённого Нагорного Карабаха (армянское название Арцах) Араик Арутюнян объявил о своей отставке с 1 сентября. Сообщение опубликовано в фейсбуке Арутюняна. Он уточнил, что принял решение два дня назад.

"Это взвешенное решение, принятое исключительно мной на основании имеющихся у меня данных", — написал Арутюнян в фейсбуке.

Арутюнян признал, что поражение в войне с Азербайджаном в 2020 году и сложности, возникшие после этого, существенно снизили доверие к руководству региона, сообщает Армянская служба Радио Свобода.

Арутюнян также подписал решение об увольнении с поста главы правительства Гургена Нерсисяна и назначении на его место Самвела Шахраманяна. СМИ пишут, что он может занять место Арутюняна.

Араик Арутюнян стал главой самопровозглашённого Нагорного Карабаха в марте 2020 года. После окончания войны в конце 2020 года многие политические силы в Карабахе и Армении требовали его отставки.