Глава самопровозглашённого Нагорного Карабаха объявил об отставке

Глава самопровозглашённого Нагорного Карабаха (армянское название Арцах) Араик Арутюнян объявил о своей отставке с 1 сентября. Сообщение опубликовано в фейсбуке Арутюняна. Он уточнил, что принял решение два дня назад.
"Это взвешенное решение, принятое исключительно мной на основании имеющихся у меня данных", — написал Арутюнян в фейсбуке.
Арутюнян признал, что поражение в войне с Азербайджаном в 2020 году и сложности, возникшие после этого, существенно снизили доверие к руководству региона, сообщает Армянская служба Радио Свобода.
Арутюнян также подписал решение об увольнении с поста главы правительства Гургена Нерсисяна и назначении на его место Самвела Шахраманяна. СМИ пишут, что он может занять место Арутюняна.
Араик Арутюнян стал главой самопровозглашённого Нагорного Карабаха в марте 2020 года. После окончания войны в конце 2020 года многие политические силы в Карабахе и Армении требовали его отставки.
- Территория Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.
- Отставка Арутюняна происходит на фоне продолжающегося кризиса вокруг Лачинского коридора – единственной дороги, соединяющей Карабах с Арменией. Армянская сторона утверждает, что Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими военными, которые препятствуют поставкам гуманитарной помощи местным жителям Карабаха.
- Азербайджан утверждает, что Армения через Лачинский коридор продолжала поставки оружия и боеприпасов в регион. Баку подчёркивает, что азербайджанская сторона создала все условия для прохода через контрольно-пропускной пункт жителей и доставки в регион продовольствия и товаров первой необходимости.
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