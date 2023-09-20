В Нагорном Карабахе прекратят огонь. На условиях Азербайджана

Представители самопровозглашённого Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня с 13.00 20 сентября. Сообщение подтвердило Минобороны Азербайджана.

Власти самопровозглашённой республики фактически согласились на все требования азербайджанской стороны, которая накануне возобновила удары по позициям армянских сил в Нагорном Карабахе.

В частности, в сообщении указано, что вооружённые армянские формирования в Нагорном Карабахе будут расформированы, а 21 сентября в азербайджанском городе Евлах начнутся переговоры с азербайджанскими властями об интеграции армянской общины Карабаха. По всей видимости, это означает, что в обозримом будущем вся территория бывшей советской Нагорно-Карабахской области перейдёт под контроль Баку.

Договоренность была достигнута "при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе", утверждается в сообщении.

19 сентября азербайджанская армия объявила о проведении военной операции в Карабахе с целью "восстановление конституционного строя". Сообщалось об ударах по объектам армянской и карабахской армий. Ереван присутствие своих военных в Карабахе отрицает.

Перед объявлением операции Баку обвинил Ереван и Карабах в организации терактов. По данным азербайджанской стороны, 19 сентября на мины наехали два автомобиля. Погибли шесть человек, среди которых четверо сотрудников МВД Азербайджана.

В течение дня 19 сентября азербайджанским военным удалось взять под контроль более 60 боевых позиций Вооружённых сил Армении, сообщил представитель Минобороны Азербайджана. Утром в среду ведомство заявило, что "локальные антитеррористические мероприятия успешно продолжаются".

Как сообщил уполномоченный по правам человека в непризнанного Нагорного Карабаха Гегам Степанян, с начала военной операции Азербайджана погибли 32 человека, больше 200 получили ранения. Среди погибших семь мирных жителей, в том числе два ребенка. Жители непризнанной республики остаются без электричества, связи и еды и прячутся в подвалах, рассказал омбудсмен.

США, Россия и Евросоюз призвали стороны конфликта прекратить боевые действия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым . Блинкен призвал Баку "немедленно прекратить военные действия" и любую эскалацию в регионе. Госсекретарь США подчеркнул, что военного решения карабахской проблемы не существует, и призвал возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе. Алиев заявил, что Баку остановит "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, если армянские военные сложат оружие.