В Находке 8 сотрудников скорой отстранили за отказ привиться

В городе Находке Приморского края восьмерых работников скорой помощи отстранили от работы без сохранения заработной платы. Ранее они отказались прививаться от COVID-19. Об этом сообщает региональное информационное агентство PrimaMedia.

Отстранены врач, фельдшер и несколько водителей машин скорой помощи. Главный врач больницы, где они работали, считает, что их отстранение не скажется на работе бригад скорой помощи.

В середине октября главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская обязала вакцинироваться работников здравоохранения и других отраслей, в которых неизбежны частые контакты с людьми. Первый компонент вакцины они должны были получить до 15 ноября, второй — до 15 декабря.

В начале ноября в городе Облучье в Еврейской автономной области решили уволиться 27 сотрудников скорой помощи, так как не хотели вакцинироваться. Позже все они, кроме двух человек, отозвали свои заявления. Трое из отказавшихся от прививки заразились коронавирусной инфекцией.

Обязательная вакцинация работников ряда отраслей и сферы услуг введена почти во всех российских регионах. Однако её темпы по-прежнему невысоки. При необходимом показателе в 80 процентов коллективного иммунитета Россия только приблизилась к 50 процентам.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом COVID-19 в общественных местах и на транспорте. Власти называют законопроекты экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в России начался в сентябре. Рост отмечен и во многих других странах, однако в России, в отличие от них, существенно растёт и число умерших, что связывают с крайне низкими темпами вакцинации и распространением штамма "дельта".