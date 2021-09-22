В нападении на Вишневского участвовал другой кандидат в Госдуму

Журналисты "Фонтанки" выяснили имя одного из нападавших на кандидата в Государственную думу от "Яблока" Бориса Вишневского в Санкт-Петербурге. По данным издания, им оказался кандидат от Партии пенсионеров Максим Гоголин, ранее принимавший участие в праймериз "Единой России".

На Бориса Вишневского напали утром 20 сентября, когда он принес в избирком жалобы на результаты прошедших выборов. После того, как Вишневский вошел в здание, ему позвонил неизвестный и от имени журналиста "Фонтанки" попросил выйти на улицу для комментария. На улице политика встретили пять человек, один из которых оттолкнул Вишневского. Они также не пустили кандидата в здание, после чего ему пришлось уехать. Полиция не вмешивалась в происходящее.

По данным "Фонтанки", номер, с которого звонили Вишневскому, принадлежит Максиму Гоголину. Вишневский узнал Гоголина по видео с места происшествия. Гоголин состоял в общественном совете при администрации Курортного района, который возглавляла Наталья Чечина – нынешний председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Гоголин участвовал в выборах в Госдуму по одномандатному округу № 211 в Петербурге от Партии пенсионеров, но уступил кандидату от "Единой России". Кроме того, весной Гоголин участвовал в праймериз «Единой России», где занял предпоследнее место.

Борис Вишневский участвовал в выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Он проиграл выборы на обоих уровнях кандидатам от "Единой России". Политик заявил о намерении оспорить результаты голосования в суде. Вишневский считает, что проиграл из-за фальсификаций.

Все три дня голосования в Санкт-Петербурге оппозиционные кандидаты и независимые наблюдатели чаще, чем в других регионах, сообщали о "каруселях", "вбросах" и других нарушениях.