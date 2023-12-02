В небе над Краснодаром были слышны звуки взрывов

Российские телеграм-каналы сообщают о звуках взрывов в небе над Краснодаром. Очевидцы публикуют видео и фотографии предположительно инверсионных следов ракет в небе.

На видео слышны громкие звуки и видны светящиеся движущиеся объекты в небе. Телеграм-канал "Типичный Краснодар" цитирует сообщение Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, согласно которому "сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало".

Министерство обороны России вечером 2 декабря заявило, что около 18 часов по московскому времени украинские военные выпустили по территории России две модифицированные ракеты С-200, которые, как утверждается, были сбиты средствами ПВО над Азовским морем. Независимого подтверждения этой информации нет. Краснодар находится примерно в 80 километрах от Азовского моря.

Украинские военные не комментировали сообщение о предполагаемой ракетной атаке.

Краснодарский край с начала войны неоднократно подвергался атакам, как правило, беспилотных летательных аппаратов, украинская сторона их не комментировала. В конце мая в самом Краснодаре беспилотник врезался в здание, произошёл взрыв. Пострадавших не было.