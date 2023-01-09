В Ненецком АО из-за обледенения упал самолёт "Ан-2" с пассажирами 

В Ненецком автономном округе потерпел крушение самолёт Ан-2 (известный как "кукурузник"). На его борту находились 12 человек: два члена экипажа и десять пассажиров. По предварительным данным, погибли двое. Причина падения – обледенение, сообщает ТАСС.

Ан-2 следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Самолёт упал в десяти км от поселка Каратайка в Заполярном районе. О крушении рассказал один выживших из пассажиров - он смог дозвониться до экстренных служб.

В объединённом авиаотряде округа сообщили, что самолёт совершал посадку на неосвещенную площадку во время полярной ночи. К месту крушение направилась наземная группировка на снегоходах и на вертолёте.