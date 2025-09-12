В Непале - новый премьер, её поддержали участники протестов

Новым премьер-министром Непала 12 сентября стала бывшая глава Верховного суда Сушила Карки. Она стала первой женщиной на посту главы правительства. Карки была назначена по итогам консультаций с участием президента страны, военных и представителей протестного движения "Поколения Z" - после беспрецедентных массовых протестов, приведших к отставке бывшего премьера и его кабинета. В столкновениях с силами безопасности, по последним данным, погиб 51 человек, ранения получили более тысячи.

Протестующие выбрали Карки, которая имеет репутацию борца с коррупцией, своим главным кандидатом на пост премьер-министра. Она получила статус временного премьера и пробудет во главе кабинета до новых выборов. Они назначены на март 2026 года. Уступив давлению улицы, президент распустил парламент, большинство в котором имели партии, которые участники протестов обвиняют в масштабной коррупции.

Непосредственным поводом для протестов стал введённый властями запрет на большинство соцсетей и мессенджеров в стране. После кровавых столкновений запрет сняли, но акции протеста продолжились - уже под антикоррупционными лозунгами. Протестующие ворвались в правительственные здания и подожгли их, несколько министров были избиты, некоторые бежали из страны. Премьер Шарма Оли подал в отставку. Порядок восстановила армия, обеспечив диалог между президентом и протестующими.

По сообщениям агентств, Непал постепенно возвращается к нормальной жизни, в Катманду открылись магазины, на улицах разбирают баррикады.



