Порядок в Непале после беспорядков поддерживают военные

В Непале, где массовые беспорядки, начавшиеся после попытки запрета мессенджеров и социальных сетей, привели к отставке главы правительства, порядок в столице страны Катманду поддерживают введённые туда армейские части.

В среду 10 сентября возобновил работу международный аэропорт в столице Непала.

Военные призвали участников акций протеста к порядку и участию в переговорах о будущем страны. О готовности организовать такие переговоры ранее заявил президент.

В среду из Катманду не поступает сообщений о новых актах насилия. В последние дни в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности погибли не менее 25 человек, более 600 получили ранения.

Во вторник демонстранты прорвались в правительственные здания, многие из них были подожжены, как и дома членов правительства. Некоторые из них были избиты. Де-факто правительство Непала прекратило работу - об отставке объявил премьер и несколько министров.

В то же время, участники протестов, которые называют протестами "Поколения Z" из-за участия в них большого числа молодых людей, не объявляли о перехвате власти в стране.

СМИ пишут о том, что представлять протестующих на будущих переговорах мог бы популярный у них мэр Катманду, бывший рэпер Балендра Шах.

Предметом переговоров могли бы стать досрочные выборы, поскольку ведущие политические силы, представленные в нынешнем парламенте, отвергаются участниками протестов.

Запрет на популярные мессенджеры был введён на прошлой неделе, но под давлением протестующих решение отменили. Участники протестов заявляют, что возмущены не только запретом соцсетей, но и коррупцией в стране.



