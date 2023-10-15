В Непале погибла чемпионка по альпинизму Надежда Оленёва

Российская чемпионка по альпинизму Надежда Оленёва погибла в Непале при восхождении на вершину горного массива Дхаулагири. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Павел Шабалин.

Оленёва упала в расщелину, находясь на высоте около 6680 метров. Сейчас решается вопрос об извлечении тела из пропасти. Посол России в Непале Алексей Новиков рассказал, что 16 октября в район трагедии может быть выслана спасательная группа. Посадка вертолёта в этих местах невозможна.

Надежде Оленёвой было 37 лет. Она была мастером спорта по альпинизму, членом сборной России, серебряной призёршей чемпионата России в скальном классе 2020 года и бронзовой - в высотно-техническом классе 2019 года. Была соосновательницей и лидером клуба "Пермская школа альпинизма".