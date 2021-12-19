В Нидерландах из-за "омикрона" ввели жёсткий локдаун

В Нидерландах введён общенациональный локдаун в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса "омикрон".

С воскресенья закрыты все магазины, кроме продовольственных и торгующих товарами первой необходимости, рестораны, бары и развлекательные заведения. Школы и университеты переведены на удалённое обучение. Локдаун продлится до 14 января.

Власти ограничили и возможность людей общаться друг с другом – разрешено приглашать не более двух гостей в день, в Рождественский вечер и на Новый год это число может быть увеличено до четырёх. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что решение было "неизбежным" в связи с распространением "омикрона". Речь идёт уже о пятой волне эпидемии, которая началась в Европе в марте прошлого года.

Нидерланды стали первой страной, объявившей локдаун в связи с "омикроном". Другие государства Европы, однако, также ужесточают ограничения. В частности, в Дании закрывают театры, парки развлечений и музеи, в Ирландии рестораны и бары должны будут закрываться в 8 вечера. Вводятся также карантинные меры для приезжающих из-за рубежа – так, в Германии все прибывающие из Великобритании должны будут отправляться на карантин на 2 недели.

Именно в Британии сейчас выявляется больше всего заражённых "омикроном", новый штамм подтверждён уже у более чем 20 тысяч человек. При этом специалисты убеждены, что истинное число заражённых им существенно больше. Всего же число заражений за сутки в Британии приближается к 100 тысячам, это самый высокий показатель за всю эпидемию. Власти вернули ряд ограничительных мер и, как пишет пресса, обсуждают возможность локдауна, но после Рождества, которое празднуется в Британии 24–25 декабря.

В ряде стран Европы, главным образом Центральной и Восточной, однако, темпы роста числа заражённых снижаются. В России в последние недели, по официальным данным, они также несколько снижаются – сейчас за сутки выявляется около 27 тысяч инфицированных. Умирает по-прежнему более 1000 человек с коронавирусом, это больше всего в мире по абсолютным цифрам.

Хотя многое из того, что связано с открытым менее месяца назад "омикроном", остаётся неясным, эксперты отмечают его высокую заразность.

Кроме того, эксперты Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что риск повторного заражения коронавирусом посредством "омикрона" более чем в пять раз выше, чем посредством дельта-варианта. Также их исследования показывают, что "омикрону" в основном удаётся обходить иммунную защиту организма, приобретённую в результате заражений другими штаммами или после вакцинации.

При этом, однако, всё больше подтверждений того, что "омикрон" может вызывать менее тяжёлое течение болезни, в частности потому, что вирус поражает прежде всего верхние дыхательные пути и бронхи, а не лёгкие. В Британии на данный момент зафиксированы 7 случаев смерти больных с "омикроном" при более 20 тысячах выявленных случаев. Однако подчёркивается, что делать окончательные выводы пока слишком рано, поскольку количество госпитализаций и смертей – запаздывающий показатель в сравнении с числом инфицированных.