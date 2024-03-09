В Нигерии из школы похитили около 300 детей

В Нигерии продолжаются поиски более 280 детей, которых накануне похитили из школы вооружённые люди.

По словам представителей школы и родителей, изначально были захвачены более 300 детей и подростков, однако позже нескольких освободили, а некоторым удалось сбежать. Сейчас пропавшими считаются не меньше 286 детей. Директор школы заявил, что один человек был застрелен при попытке спасти школьников.

Тем, кому удалось сбежать, рассказывают, что вооружённых людей было около полусотни, они стреляли в воздух, когда вошли в школу. Сейчас полиция прочёсывает местные леса, в которых укрываются вооружённые банды, в поисках школьников.

Президент Нигерии Бола Тинубу поручил службам безопасности и разведки спасти детей и "обеспечить правосудие в отношении преступников".

Жители посёлка Курига на северо-западе Нигерии, где произошло похищение, говорят, что вокруг школы нет ограждений, а полиция прибыла на место только через несколько часов.

Захваты детей и женщин в Нигерии происходят регулярно. Похищение в посёлке Курига стало одним из самых массовых с 2014 года, когда радикальная группировка "Боко Харам" похитила более 270 школьниц из общежития в Чибоке. 98 из них до сих пор остаются в плену, их принуждают выходить замуж за похитителей, некоторые вернулись домой с детьми.

За нынешнее похищение детей ответственность пока никто не взял. Associated Press и Reuters отмечают, что тактику похищений ради выкупа теперь применяют и преступные группировки без идеологической направленности. Это могли быть пастухи, которые конфликтуют с местными фермерами.