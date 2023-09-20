В Нигерии освободили под залог 69 арестованных из-за ЛГБТ-свадьбы

Власти Нигерии согласились освободить под залог 69 местных жителей, арестованных якобы за присутствие на однополой свадьбе. Об этом сообщил их адвокат Очуко Охимор. Сумма залога за каждого задержанного составила 500 тысяч найр - около 650 долларов.

Все подследственные были задержаны 29 августа в отеле в городе Варри. Они были гостями на вечеринке, которую полиция расценила как ЛГБТ-свадьбу. Имена организаторов торжества не разглашаются.

Однополые браки запрещены в Нигерии. Нигерия криминализирует публичное выражение привязанности между людьми одного пола, а также участие в деятельности ЛГБТ+-организаций. За такое преступление может грозить от 10 до 14 лет тюрьмы.

В 2022 году Верховный суд Нигерии постановил, что правоохранительные органы не имеют права обнародовать имена задержанных и подробности задержания до вынесения приговора судом. Однако это постановление регулярно нарушается.