В Нигерии банда убила 33 заложника — несмотря на полученный выкуп

В штате Замфара на северо-западе Нигерии вооружённые бандиты убили 33 заложника, похищенных в феврале, несмотря на получение выкупа в размере 33 250 долларов. Об этом сообщили местные жители и представители власти.

Как рассказал житель деревни Банга, из 51 похищенного были освобождены лишь 18 человек. По словам выживших, остальные пленники были убиты. Местный чиновник подтвердил факт гибели заложников, но не уточнил число жертв.

Нападение банды на деревню произошло в феврале в районе Каура Намода. Бандиты, прибывшие на мотоциклах, убили двух человек и похитили 51 жителя, включая трёх беременных женщин. По словам жителей, выкуп был передан в два этапа. "Они взяли деньги, которые мы с трудом собрали, убили 33 человека и вернули нам только 18", — сообщил житель деревни.

Районы центральной и северо-западной Нигерии уже несколько лет страдают от насилия со стороны вооружённых банд, изначально возникших из-за конфликтов между фермерами и скотоводами. Со временем эти группы превратились в организованные преступные формирования, фактически контролирующие отдалённые деревни при полном отсутствии государственной власти.