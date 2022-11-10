В Николаеве появится питьевая вода. Её не было с апреля 

Вооружённые силы Украины заявили об освобождении села Киселёвка в Херсонской области, что примерно в 25 километрах от Херсона.
Отмечается, что село соединяет Херсон с Николаевым, и именно из Кисёлевки во второй город идёт водогон. Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Игорь Копотни, это означает, что в скором времени в Николаев вернётся водопроводная питьевая вода, которой не было в городе с середины апреля. Всё это время воду подвозили местные власти и волонтёры.
В апреле работники николаевского водоканала обнаружили прорыв сети. Позже выяснилось, что поврежденная часть трубы расположена на территории активных боевых действий, из-за чего её ремонт невозможен.
В мае глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что водоснабжение в городе частично восстановлено, но речь шла о технической воде, которую нельзя было пить. Ким уточнил, что для возобновления питьевого водоснабжения нужно освободить Херсонскую область, где есть водозабор из реки Днепр.
- В среду командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
- Главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пока нет явных признаков вывода российских войск с правого берега Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что "в информационном пространстве очень много радости", но призвал к сдержанности. "Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы всего этого добиваемся" - сказал Зеленский, отметив, что украинские войска будут продвигаться вперёд, но аккуратно и "без лишнего риска".
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