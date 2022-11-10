В Николаеве появится питьевая вода. Её не было с апреля 

Вооружённые силы Украины заявили об освобождении села Киселёвка в Херсонской области, что примерно в 25 километрах от Херсона.

Отмечается, что село соединяет Херсон с Николаевым, и именно из Кисёлевки во второй город идёт водогон. Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Игорь Копотни, это означает, что в скором времени в Николаев вернётся водопроводная питьевая вода, которой не было в городе с середины апреля. Всё это время воду подвозили местные власти и волонтёры.

В апреле работники николаевского водоканала обнаружили прорыв сети. Позже выяснилось, что поврежденная часть трубы расположена на территории активных боевых действий, из-за чего её ремонт невозможен.

В мае глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что водоснабжение в городе частично восстановлено, но речь шла о технической воде, которую нельзя было пить. Ким уточнил, что для возобновления питьевого водоснабжения нужно освободить Херсонскую область, где есть водозабор из реки Днепр.