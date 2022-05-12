Власти Нижнего Новгорода отказались увековечить память журналистки Ирины Славиной, которая совершила акт самосожжения 2 октября 2020 года, обвинив в своей смерти государство. Гибели журналистки предшествовал обыск в ее доме по делу о "нежелательной организации" (статья 284.1 УК), возбужденного против местного предпринимателя Михаила Иосилевича. В 2019 году Славину приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей за участие в деятельности "нежелательной организации".

После гибели Славиной правозащитники пытались инициировать уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", но СК трижды отказывал в его возбуждении. Первый раз СК сослался на возможное "смешанное расстройство личности" у журналистки, второй раз ведомство решило, что суицид стал результатом "внутренней переработки и осознанного желания уйти из жизни".

Одним из проектов Ирины Славиной, главного редактора независимого Нижегородского издания Koza.Press и общественного активиста, было спасение в 2015-2018 годах зеленой зоны около ее дома, на месте которой городские власти решили построить торговый центр. Застройщик вырубил десятки деревьев, но саму стройку усилиями общественников удалось остановить.

После самосожжения Славиной нижегородцы стали каждую пятницу приносить цветы к месту ее гибели. Друзья журналистки посадили цветы и саженцы в небольшом сквере у ее дома, называя это место "Сквером Славиной".

Тогда же активисты начали сбор подписей за то, чтобы место, за спасение которого от застройки боролась Славина, официально носило ее имя. Восстановлением зеленых насаждений в сквере занимались, в том числе, и руководители Нижегородского района города. Но идею присвоить скверу имя журналистки чиновники не поддержали. Это место решено назвать в честь нижегородского архитектора Вадима Воронкова.

Одним из инициаторов идеи дать скверу имя Ирины Славиной стал экологический центр "Дронт", сотрудники которого обратились с заявкой в мэрию. Но власти им отказали, объяснив, что Ирина Славина – не "выдающийся государственный и общественный деятель либо представитель науки, культуры, искусства и других общественных сфер, заслуживший своей деятельностью широкого признания".

Местные СМИ напоминают, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручал Славиной официальную благодарность за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие и обещал, что предпримет все усилия для того, "чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне".

В апреле этого года "Дронт" начал сбор подписей обычных нижегородцев, которые хотели бы видеть в городе "Сквер Славиной". Сбор продолжается до сих пор, но чиновники свое решение уже приняли.

По сообщению издания "Коммерсант-Приволжье", несколько дней назад в сквере высадили новые деревья. В их посадке принимала участие дочь архитектора Вадима Воронкова, который 20 лет работал главным архитектором города Горького. Именно в честь него предложено назвать сквер. Инициатором выступил Нижегородский архитектурно-строительный университет.

Активист проекта "42 – я имею право!"Алексей Фоменко назвал это решение властей "спецоперацией на бульваре Славиной".

Под шумок провести нужное мероприятие и все оформить как следует

– Несколько десятилетий никому дела не было ни до бульвара, ни до архитектора Воронкова, бульвар вообще в одно время решили застроить – а тут вдруг торжественное мероприятие, посадка деревьев, дети. Мэрия и депутаты городской думы, поняв, что мы не отступим, и не имея желания, с одной стороны, получить пинок свыше, а с другой – лишний раз опускаться мордой в грязь, решили прибегнуть к старой доброй технологии – найти бюджетников, под шумок провести нужное мероприятие и все оформить как следует, – говорит коллега Фоменко, эколог Татьяна Паутова.

В соцсетях идея властей одобрения не встретила. Муж Ирины Славиной Алексей Мурахтаев и вовсе был категоричен:

Власть в очередной раз делает глупость

– Власть в очередной раз делает глупость. Я не знаю, кто такой архитектор Воронков и какое он имеет отношение к этому скверу. Должна же быть какая-то причинно-следственная связь! А тут никакой причины, но следствием будет недовольство людей, – полагает муж погибшей журналистки.

Власти Нижнего Новгорода отказались увековечить память Ирины Славиной с формулировкой, что ее деятельность "широкого признания не заслужила". Друг журналистки, преподаватель Нижегородского театрального училища Владимир Иордан с этим не согласен:

Она была настоящим общественным деятелем в исходном понимании этих слов

– Более выдающегося общественного деятеля, способного пожертвовать своей жизнью ради идеалов справедливости, непримиримого борца с коррупцией и тоталитаризмом, честного и неравнодушного человека, я не встречал. Публикации Славиной дисциплинировали чиновников и депутатов, а тех, кто проворовался, выводили на чистую воду. Губернатор Никитин, когда ему было выгодно, любил подчеркнуть, что реагировал на все статьи и запросы от Иры. Но Славина больше, чем просто журналист – она была настоящим общественным деятелем в исходном понимании этих слов. Двигала вперед многие инициативы горожан – против произвола эвакуаторщиков, против карательного благоустройства парков и скверов, против застройки исторического центра Нижнего. Она была "человеком без кожи", ее отличало совершенно обнажённое чувство неприятия несправедливости, лжи и лицемерия, – говорит Владимир Иордан.

Предприниматель, общественный деятель, друг Ирины Славиной Герман Князев уверен, что при нынешнем политическом режиме ее память увековечена не будет:

– Я думаю, ее главная заслуга – это независимая журналистика в условиях тоталитарного государства, и мой прогноз: это тоталитарное государство никогда не назовёт сквер ее именем, – уверен Князев.

Между тем, получило продолжение "дело Иосилевича", в рамках которого дома у Ирины Славиной прошел унизительный обыск за день до ее гибели. Предприниматель и активист Михаил Иосилевич – уже в суде, его обвиняют в сотрудничестве с "Открытой Россией" Михаила Ходорковского и угрозах свидетелю. Несмотря на слабую доказательную базу, обвинение запросило для Иосилевича 4,5 года колонии-поселения, и накануне он пытался выехать из России по израильскому паспорту. Попытка оказалась неудачной – Иосилевича сняли с самолета в Тель-Авив. По мнению активиста, его отъезд был бы "идеальным вариантом" для всех участников процесса. "Но нет – так нет! Продолжим прения, реплики, последнее слово... и... осуди невиновного", - написал Михаил Иосилевич в телеграмме.

Сразу после самосожжения Ирины Славиной прокуратура Нижегородской области признала законным обыск в ее квартире. Он прошел прошел 1 октября 2020 года по делу о "нежелательной организации" (статья 284.1 УК), возбужденного против предпринимателя Михаила Иосилевича. Дело в отношении Иосилевича было возбуждено по факту его сорудничества с "Открытой Россией", но о каком именно сотрудничестве идет речь, до сих пор не понятно.

Сама Ирина Славина рассказала об этом обыске так: "Сегодня в 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы, – рассказала Славина. – Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет".

На следующий день Славина сожгла себя у здания главного управления МВД по Нижегородской области. В фейсбуке она оставила предсмертную записку: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".