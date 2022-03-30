"Путин тянет нас на дно". Антивоенные протесты в Нижнем Новгороде

Жительница Нижнего Новгорода Людмила Кудрявцева опубликовала в соцсетях обращение к священникам Русской православной церкви, поддержавшим "спецоперацию" на территории Украины. "Перестаньте говорить преступные кровожадные проповеди!" – требует автор письма, предлагая деятелям церкви не скрывать правду об украинских событиях или хотя бы замолчать. В комментариях к письму – исключительно благодарность за правильные слова. В целом протест в Нижнем Новгороде практически полностью ушел с улиц и площадей в интернет.

Первое стихийное шествие против военных действий России на территории Украины прошло в Нижнем Новгороде, как и во многих городах РФ, 24 февраля, в первый же день вторжения. Тогда на главную улицу Нижнего, Большую Покровскую, вышло около пятисот человек. Сегодня, спустя всего несколько недель, публичный протест в приволжской столице стал уделом одиночек. Меры воздействия на "возмутителей спокойствия" – в основном традиционные: задержания, протоколы, штрафы, аресты. Впрочем, временами со стороны силовиков возможны импровизации.

"Ваша война незаконна!" - скандировал в лицо полицейским нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский в день первой антивоенной акции в Нижнем Новгороде. За это вместе с двумя десятками других активистов был задержан, а затем отправлен на две недели в спецприемник. Доступ к информации в камере был серьезно ограничен, поэтому спустя 14 дней, оказавшись снова на свободе, Станислав признался, что несколько дней привыкал к новой реальности:

Вышел я в совершенно другой стране

– Ну, я вышел, конечно, совершенно в другой стране. И я до сих пор – а сегодня уже третий полный день, как я вышел – не могу переварить происходящее. Ну, то есть разум-то, конечно, переваривает, но эмоциональная сфера абсолютно отказывается верить. И это удивительно, потому что, конечно, всё произошедшее было предсказуемо. Понятно, что начало войны – это значит усиление террора, с репрессивными законами, посадками до 15 лет за выражение мнения. Это, конечно, "приехали". Пытаюсь молиться и получить ответ от Бога. Пытаюсь просто чем-то себя занимать, чтобы просто не сойти с ума.

Между тем в Нижнем Новгороде каждые выходные с начала вторжения продолжались задержания. Число смельчаков, способных хотя бы просто выйти на Театральную площадь Нижнего Новгорода в день всероссийских акций протеста, резко сократилось – в соцсетях шутят, что участниками антивоенных акций в Нижнем становятся в основном полицейские.

При этом у силовиков есть указание действовать максимально строго, и лучше в превентивном порядке: задерживают всех, кто кажется потенциальным участником акции. Апофеозом новой реальности стало задержание девушки, которая вместо плаката развернула на Театральной площади чистый лист бумаги.

"Нижний Новгород – столица абсурда", – комментирует этот эпизод Станислав Дмитриевский. Однако помимо задержаний силовики в Нижегородской области могут действовать и более тонко.



Одной из первых участниц одиночных антивоенных пикетов в Нижнем Новгороде стала Валерия Поднебесная. Она выходила на главную улицу города с плакатом "Путин тянет нас на дно" и транспарантом в цветах украинского флага. Валерия – супруга известного в Нижнем активиста и блогера Алексея Поднебесного, которого осенью прошлого года принудительно помещали в психбольницу за его стримы с обсуждением действий "школьных стрелков". Уже в феврале Поднебесному удалось опротестовать эту недобровольную госпитализацию в суде. По его мнению, возрождение карательной психиатрии в Нижнем – это проект областного управления ФСБ, а теперь от действий той же структуры страдает и его жена, которую уволили с работы в частном детском саду.

Валерия встретилась с директором детсада и записала этот разговор на диктофон. Начальница хвалила рабочие качества подчиненной, но откровенно призналась: причина увольнения в том, что родители видели в интернете активность администратора детсада и остались недовольны.

У вас там администратор против Путина!

– Мы растим в детях патриотизм. И я выросла в системе патриотизма! – говорит директор. – Я могу по-разному относиться… меня тоже, может быть, не всё устраивает [из того], что делает Путин, но я никогда… У меня и сын, когда начинает, [я говорю:] "Ты эмигрировать можешь в любой момент. Тебя Израиль ждет, Штаты, наверное, ждут!" Ко мне приходят родители, говорят: "Мы стали смотреть [в интернете] – у вас там администратор, она против Путина!"

– Я была в шоке от услышанного, ведь политику на работе я ни с кем не обсуждала и свои соцсети никому не показывала. Не знаю, кому на работе я могла помешать своими пикетами, – говорит Валерия.

При этом увольнение Поднебесной состоялось еще до ее выхода с антипутинскими плакатами. Ее муж делает вывод, что объявить именно эти причины увольнения директору "настоятельно посоветовали".

– Всё указывает на то, что это "спецоперация" ФСБ, продолжение моего дела, – говорит Алексей Поднебесный. – И в моем устранении из медколледжа с последующим помещением в психушку, и в истории увольнения моей жены – одинаковые ключевые моменты: жалобы родителей, обращения в органы активиста НОД, притянутая за уши тема стрельбы в школах.



65-летний пенсионер из Нижнего Новгорода Лев Лерман стал фигурантом уголовного дела, детали которого неизвестны даже его жене и адвокату. Они предполагают, что причины следует искать в активности Лермана в фейсбуке, где он поддерживал Украину в начавшейся войне. В соседней стране у Льва Исааковича много родных и друзей.

Полиция пришла с обыском в небольшую квартиру Лермана 3 марта и без объяснения причин устроила десятичасовой обыск. При этом Льва Лермана держали в квартире, а его жену вывели наружу и усадили в полицейский автомобиль.

Это флаг "Правого сектора", за этот флажок вам "десяточка" светит!

– Я сидела в машине, а сотрудники менялись: то один ко мне подсаживался, то другой, – рассказывает Ольга Лерман. – И один из них показывает мне фотографию с обыска, который параллельно проходил в моей квартире. На фото – полный бардак, всё разбросано, и какая-то тряпка лежит. "Что это?"– спрашивает. Я говорю: "Я не знаю, что это. Вроде, на флаг похоже…"Он говорит: "Да! Это флаг "Правого сектора"! Вот за один этот флажок вам "десяточка" светит!" Я ему отвечаю, что, может, у нас дома и бардак, но какие вещи там находятся, я знаю – такого флага у нас никогда не было. "Только если кто-то из вас подбросил!" – говорю. Может, для этого меня из дома и удалили? Почти до пяти утра я сидела в этой машине. Потом захожу в квартиру и спрашиваю у следователя: "Ну, и нашли вы что-нибудь страшное?" – "А что вы имеете в виду?" – "Ну, вы же хотели найти листовки и патроны! "Он говорит: "Этого не нашли". Сейчас, думаю, что-нибудь про флаг скажет… А он говорит: "Всё самое страшное – в компьютере. Будем над этим работать!"

Утром полиция забрала пенсионера на целый день, вечером 4 марта его снова привезли домой, был еще один обыск. Затем Лермана опять увозят в неизвестном направлении, жена и адвокат даже пишут заявление о пропаже. После этого выясняется, что Лев Исаакович уже осужден по административному делу об участии в акции протеста и помещен в спецприемник на 9 суток.

"Это просто фейк. Лерман за десять лет, что я его знаю, в акциях никогда не участвовал, только неподалёку стоял и наблюдал, – пишет в фейсбуке нижегородский активист Илья Мясковский. – Предположительно, постановление сфабриковано с целью задержать Лермана на то время, пока "органы" разберутся в изъятых при обыске материалах и придумают, как "шить дело" дальше".

11 марта у Лерманов прошел еще один обыск, и на этот раз полиция обнаружила около десятка патронов. Сам Лев Исаакович вместе с адвокатом в момент обыска был на допросе в ФСБ, пишет Илья Мясковский. По его словам, патроны пенсионеру могли подбросить. Сейчас пожилого человека подозревают в хранении боеприпасов и держат в СИЗО. Применить к нему статью о госизмене – именно это, по предположениям жены и адвоката, было целью обысков – пока не удалось. Вот как описывает Ольга Лерман задушевные разговоры со следователем в день первого визита:

Что же вы на старости лет в политику подались?

– Они мне говорят: "Что же вы на старости лет в политику-то подались?" Я отвечаю, что мы два года из-за ковида вообще никуда не выходим. "Ну, видите, вы же активничали, были замечены [на митинге памяти Немцова]". То есть эти ЦПЭшники знают Льва давно. А тут, мне кажется, может быть, воспользовались ситуацией, что вот такая напряженная ситуация с Украиной – а он был в Украине 5 лет назад. Чисто по-родственному! Но кому-то очень хочется придумать какое-то дело про шпионов, что ли?

Известная нижегородская журналистка и политический деятель Наталья Резонтова в конце февраля дважды была "превентивно" задержана полицией. Один раз – за сумку желто-синих тонов, второй – за прогулку по главной улице и разговор со знакомыми. Оба раза протоколы составлены не были, но, несмотря на это, неделю назад сотрудники ФСИН попытались надеть на Наталью "средство контроля перемещения" – электронный браслет. Дело в том, что Резонтова сейчас проходит обвиняемой по так называемому "санитарному делу": по мнению следствия, журналистка своими постами в соцсетях с призывом выйти на январские митинги протеста в 2021 году сознательно пыталась заразить участников коронавирусом. Согласно мере пресечения, Резонтовой запрещено пользоваться интернетом, телефонной связью, а также посещать несанкционированные акции.

Надеть браслет Наталья отказалась. Вот как она объясняет причины (это пост в телеграм-канале Резонтовой, который сейчас ведут ее сторонники): "Я не собачка на поводке. Они бы следили за каждым моим шагом, а люди [бы] думали: ну, Резонтова-то свободна, все норм. Нет, не норм. Это унижение, раз. И это незаконно, два".

Однако именно этот отказ подчиниться ФСИН привел к тому, что 24 марта на заседании суда по "санитарному делу" судья изменил Резонтовой меру пресечения на домашний арест сроком на два месяца. Само дело Резонтовой длится уже больше года – гораздо дольше "санитарных дел" в отношении столичных активистов.

В целом к концу марта массовых публичных протестов в Нижнем уже совсем не видно, подтверждает политический обозреватель Валентина Бузмакова:

Нижний Новгород - тихая замотанная провинция

– Как и все последние годы, Нижний Новгород на карте российского протеста сейчас выглядит очень бледно. Это не Екатеринбург, не Москва, не Псков, и уж тем более не Санкт-Петербург. В Нижнем давно уже очень тихо. "Всё прогрессивное человечество" думает, что если это бывшее место ссылки Сахарова, если это место работы губернатора Немцова, то город на передовых рубежах. Нет! Тихая замотанная провинция – а ведь это город-миллионник! У нас нет героев – только Ира Славина нас "прославила" в последние годы. У нас сорняками это поле поросло. Сплошные сорняки! Очень сложная пора – и Нижний Новгород являет типичную российскую провинцию. Но не будем отчаиваться! Я помню, какие лица были у молодых ребят на Покровке [на митингах протеста]. Какие чудесные дети растут нам на смену! И будущее – за ними!