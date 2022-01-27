В Нижнем Новгороде сотрудники полиции и ФСБ задержали троих подростков, которые, как утверждается, планировали нападение на одну из местных школ. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

По версии ведомства, подростки 16-17 лет собирались "на почве ненависти" застрелить несколько учеников и сотрудников учебного заведения. В отношении задержанных заведено уголовное дело о приготовлении к убийству более двух лиц.

Ранее Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием признать террористическим "движение "Колумбайн". Заседание пройдёт 2 февраля в закрытом режиме. Что именно имеется в виду под словосочетанием "движение Колубайн", не уточняется.

"Колумбайнерами" называют людей, которые интересуются нападением в американской школе "Колумбайн". Оно произошло в 1999 году, тогда двое учащихся старших классов убили 13 человек, ранили ещё 23, а затем покончили с собой.