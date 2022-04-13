В Нью-Йорке арестован подозреваемый в стрельбе по пассажирам в городском метро

В Нью-Йорке полиция арестовала подозреваемого в стрельбе по пассажирам городского метро, случившейся утром 12 апреля. Тогда на станции 36-я улица, где пересекаются линии Д, Н, Р, были ранены 29 человек.
Об аресте в среду сообщила радиостанция 1010 Wins, информацию подтвердил мэр города Эрик Адамс, передаёт CNN. Подозреваемому 62 года, его зовут Фрэнк Джеймс. Он был задержан в районе Ист-Виллидж в Нижнем Манхэттене. Ранее полиция объявляла его в розыск, его опознали прохожие.
Во время атаки в метро стрелок был в противогазе. Он зажёг дымовую шашку и выстрелил 33 раза из пистолета по пассажирам в заполненном вагоне линии Н. 10 человек были ранены выстрелами, ещё 19 пострадали в давке. Мотивы случившегося пока неизвестны. Полиция не исключает, что произошедшее могло быть терактом, но пока что дело не расследуется по этой статье.
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