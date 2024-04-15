В Нью-Йорке начинается уголовный суд над Дональдом Трампом

В Нью-Йорке сегодня начинается первый в истории судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего президента Соединённых Штатов. Судят Дональда Трампа, который в этом году вновь баллотируется в президенты от Республиканской партии. Сам Трамп, который настаивает на своей невиновности, прибыл в суд Манхэттена.

Дональда Трампа в незаконном расходовании средств, собранных на ведение избирательной кампании в 2016 году, и фальсификации документов - всего в деле 34 эпизода. Речь идёт о выплате 130 тысяч долларов из избирательных фондов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что у нее был секс с Трампом. Дэниэлс угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании. 130 тысяч были, согласно обвинению, платой за ее молчание.

Согласно показаниям бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который выступит на суде свидетелем обвинения, расходы были оформлены как оплата юридических услуг. Следствие считает, что Трамп использовал деньги избирательного фонда незаконно и попытался это скрыть. По обвинениям может грозить тюремное заключение до 20 лет, хотя такой срок и маловероятен. Возможен и условный срок. Трамп настаивает на полной невиновности, указывая помимо прочего на то, что Коэн ранее был осуждён за ложь под присягой и является, по мнению защиты экс-президента, ненадёжным свидетелем. Трамп заявил, что не откажется давать показания в суде.

Процесс начнётся с отбора коллегии присяжных - из более 100 жителей Манхэттена суд должен отобрать 12 членов жюри и 6 заместителей. Скорее всего, отбор присяжных займёт первую неделю процесса или продлится дольше. Присяжным будут задавать вопросы, чтобы убедиться в их беспристрастности.

Суд в Нью-Йорке будет рассматривать одно из четырех уголовных дел против Дональда Трампа. В Нью-Йорке его судят на уровне штата. Ему также предъявлены федеральные уголовные обвинения в причастности к попытке отменить результаты президентских выборов 2016 и обвинения в незаконном обращении с секретными документами. Прокуратура Джорджии обвиняет его в попытке изменить результаты выборов в этом штате. Ожидалось, что все эти процессы начнутся до президентских выборов нынешнего года, однако они были отложены в ожидании решения Верховного суда страны о том, обладает ли бывший президент страны иммунитетом к уголовному преследованию за решения принятые во время его президентства. Когда может начаться суд в Джорджии, также неизвестно.

В результате суд в Нью-Йорке станет, скорее всего, единственным процессом над Дональдом Трампом, который пройдет в ходе президентской кампании. Сам Трамп рассматривает проведение суда над ним как вмешательство в президентские выборы.