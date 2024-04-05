В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,8

В США районе Нью-Йорка в пятницу произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу страны.

Землетрясение произошло в 10:23 утра по местному времени. Эпицентр находился в Лебаноне, что примерно в 80 километрах от Манхэттена. The New York Times сообщает, что поздемные толчки ощущались во всех городах от Филадельфии до Бостона.

"Моя команда оценивает последствия и возможный ущерб, и мы будем информировать общественность в течение дня", - сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

ТАСС пишет, что генконсульство России в Нью-Йорке временно эвакуировало посетителей из-за землетрясения. Также сообщается, что было прервано заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в штаб-квартире организации.

О том пострадал ли кто-то в результате землетрясения и о разрушениях не сообщается.

Ранее на Тайване 3 апреля произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение – магнитудой от 7,2 до 7,7, по данным разных сейсмологических агентств. Не менее 9 человек погибли, более одной тысячи пострадали.