Утром 3 апреля на Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение – магнитудой от 7,2 до 7,7, по данным разных сейсмологических агентств.

По последним данным от властей Тайваня, погибли семь человек, более семисот получили травмы. Спасатели сообщают, что 77 человек могут находиться под завалами.

Землетрясение произошло на востоке острова, недалеко от города Хуалянь. Телеканалы показывают кадры с покосившимися зданиями и огромным оползнем, произошедшем в результате землетрясения.

Сильные толчки ощущались и в метро Тайбэя, расположенного на севере острова. Метро ненадолго закрывали, но вскоре движение на большинстве веток было возобновлено. Сообщается, что толчки ощущались на юго-востоке Китая и даже в Шанхае.

После землетрясения в Японии, на Филиппинах и на самом Тайване выпустили предупреждение об угрозе цунами. О разрушениях от волн не сообщалось, сейчас угрозы цунами нет.

Профильные ведомства Тайваня сообщили, что электроснабжение восстановлено почти везде, атомные станции не пострадали. Железные дороги и поезда тоже не получили повреждений, но могут быть задержки из-за проверок. Работников нескольких заводов эвакуировали после толчков, сейчас все они вернулись на свои места.

Нынешнее землетрясение на Тайване стало сильнейшим с 1999 года, когда в результате толчков магнитудой 7,6 погибли более двух тысяч человек, около 50 тысяч зданий были разрушены или получили повреждения.