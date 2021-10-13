В Норвегии неизвестный убил нескольких человек. Он стрелял из лука

В городе Кунгсберг в Норвегии неизвестный, вооружённый луком и стрелами, открыл вечером в среду стрельбу по людям. По последним сообщениям СМИ, убиты не менее четырёх человек. Также есть раненые.

Нападавший задержан. Подробности о его личности и мотивах пока не известны. Как заявил представитель полиции, "естественной" в подобных обстоятельствах является версия теракта, однако пока она не является официальной. Полиция также не называет точного числа жертв.

Нападение произошло в центре города с населением около 30 тысяч человек, расположенного к юго-востоку от Осло. По данным властей, нападавший действовал в одиночку.

СМИ напоминают в связи со случившимся о произошедшей 10 лет назад крупнейшей в истории Норвегии террористической атаке - ультраправый Андерс Беринг Брейвик взорвал в Осло бомбу, а затем на острове Утойя убил более 60 молодых людей, которые находились в летнем лагере, организованном Партией труда.