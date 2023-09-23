В Норвегии у границы с Россией задержан бывший вагнеровец

Бывший наёмник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, бежавший зимой из России в Норвегию, в пятницу был задержан норвежской полицией в селе Гренсе Якобселв недалеко от границы с Россией. Утверждается, что в тёмное время суток он направлялся к границе с целью пересечь её вне пункта пропуска. Об этом сообщает издание The Barents Observer.

Полиция подтвердила задержание, не назвав имени задержанного. Журналисты уверены, что это именно Медведев. Всего за несколько часов до того, как он попытался перейти границу, он сказал корреспонденту издания в городе Киркенес, что намеревается вернуться в Россию и ищет человека, который подвёз бы его до границы.

Медведев объяснил своё решение тем, что опасается выдачи в Украину и считает, что вернуться в Россию для него будет безопаснее.

Андрей Медведев бежал из России в Норвегию при не до конца выясненных обстоятельствах после того, как провёл некоторое время на войне в Украине в рядах ЧВК "Вагнер". Он утверждал, что готов дать показания против ныне покойного главы ЧВК Евгения Пригожина, обвиняя его в пытках и убийствах. Какое-то время Медведев провёл в лагере для беженцев, затем был отпущен под надзор полиции. Он заявлял, что опасается экстрадиции в Россию. Решения о том, предоставить ли ему политическое убежище, норвежские власти не приняли.

В мае Медведев говорил, что решил вернуться в Россию и для этого обратился в российское посольство в Осло за помощью. "В целом посмотрим, как оно пойдет в России. Убьют — хорошо, не убьют — большое спасибо", — говорил он тогда. Однако в июле в беседе с The Barents Observer он говорил, что в Россию не собирается.