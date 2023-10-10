В Норвегию в честь 80-летия освобождения пригласят Зеленского

Власти норвежской северной области Финнмарк пригласят президента Украины Владимира Зеленского на празднование 80-й годовщины освобождения восточной части региона от нацистской оккупации. Представителям России приглашений не пришлют. Об этом сообщает норвежское издание VG.

В 1944 году восточный Финнмарк, который граничит с Россией, был освобождён Красной армией.

По словам главы администрации Финнмарк Ганса-Якоба Бёно, "после того, что Россия совершила в отношении соседней страны" приглашать российских представителей на торжества Финнмарк не может. Намерение же пригласить Зеленского он объяснил желанием "показать нашу благодарность украинским солдатам, пролившим кровь за освобождение Восточного Финнмарка, их потомкам и родине – Украине". Он напомнил, что советским подразделением, первым вошедшим с боями в столицу региона, город Киркенес, командовал уроженец Украины. По всей видимости, речь идёт о родившемся под Киевом капитане Василии Лыннике, получившем после освобождения Киркенеса звание героя Советского Союза.

В 2019 году торжества в честь 75-й годовщины освобождения восточного Финнмарка посетил глава МИД России Сергей Лавров. На мероприятии тогда выступил король Норвегии Харальд V, заявивший, обращаясь к российской делегации, что события конца Второй мировой войны "дают силы и вдохновение для мирного добрососедства, которое веками формировалось между нашими двумя странами".

После российского широкомасштабного вторжения в Украину Норвегия оказывает поддержку этой стране, в том числе поставками вооружений. Она также присоединилась к санкциям ЕС.