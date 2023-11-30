В Новгороде чиновников обязали отдать 10% зарплаты семьям военных

В Новгородской области чиновников обязали пожертвовать 10% своего заработка семьям участников войны в Украине, в случае отказа им пригрозили увольнением. Об этом сообщили "7x7" и блогер Вадим Бериашвили.

Требование отдать 10% зарплаты на благотворительный марафон "Рождественский подарок" получили чиновники правительства и администраций в муниципалитетах. Они должны были подписать бланки с согласием о перечислении части зарплаты в фонд "Сохрани жизнь".

По словам блогера, многие сотрудники министерств и ведомств областного правительства готовы поделиться, но их оскорбляет, "как все обставлено". "Вместо вежливой просьбы - грубая угроза увольнения за отказ", - написал Бериашвили. Он также отметил, что высокопоставленных чиновников отдать 10% зарплаты не критично, а вот "многие служащие на низких должностях с мизерными зарплатами ропщут".

Благотворительный марафон "Рождественский подарок" действует в Новгородской области с 1993 года, в основном его получателями были сироты, инвалиды и малообеспеченные. В 2022 году собранные на марафоне деньги впервые были переданы семьям военных.

Как отмечает The Moscow Times, во многих регионах России чиновники требовали от представителей разных профессий переводить деньги семьям участников войны: сотрудников налоговых инспекций Екатеринбурга, работников Иркутского национального исследовательского технического университета, полицейских в Подмосковье, чиновников и бизнесменов Новосибирской и Оренбургской областей.