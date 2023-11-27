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Путин подписал закон об остановке индексации зарплат чиновникам

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон о приостановке индексации зарплат государственным служащим, кроме военных и сотрудников силовых структур. Зарплата не будет индексироваться в 2024 году.

Госдума приняла этот закон в середине ноября. По оценке авторов, он должен за год сэкономить бюджету 36 миллиардов рублей. Размеры окладов госслужащих ежегодно индексируются с учётом уровня инфляции, достигшей рекордно высокого уровня в 2023 году.

Документ не коснётся работников бюджетной сферы, в частности учителей и врачей.

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