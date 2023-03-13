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В Новгороде гражданина РФ обвинили в работе на украинскую разведку

ФСБ сообщила о задержании в Новгородской области гражданина России, сотрудничавшего с украинской разведкой. Ему предъявлено обвинение по статье о сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.

ТАСС со ссылкой на ведомство пишет, что россиянина обвинили в том, что он пытался склонить мобилизованных к передаче информации о дислокации российских воинских частей и военной техники, добровольной сдаче в плен.

Имя подозреваемого не называется. Mash, без указания источника, пишет, что арестованный — уроженец Винницкой области Украины. По вменённой статье ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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