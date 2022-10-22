В новый ЦК КПК не вошли 4 из 7 членов Постоянного комитета политбюро

В субботу XX Съезд Коммунистической партии Китая одобрил поправки к её уставу и переизбрал членов Центрального комитета партии. В список не вошли четыре из семи членов нынешнего Постоянного комитета Политбюро, включая премьер-министра Ли Кэцяна, а бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала перед речью нынешнего лидера Си Цзиньпина.

Всё это, по мнению аналитиков, свидетельствует об укреплении власти 69-летнего Си Цзиньпина – ожидается, что завтра его переизберут лидером компартии на третий срок. На съезде в Пекине, собравшем тысячи делегатов, одобрили постановления, которые закрепляют Си как "ядро партии", а его политическое видение – как основополагающую идеологию.

В устав компартии внесено, в частности, положение о том, что партия будет противодействовать независимости Тайваня.

Также Съезд подтвердил переизбрание около 200 членов Центрального комитета партии, которые имеют право голоса, среди них – всего 11 женщин. Завтра ЦК утвердит избрание 25 членов Политбюро, семь из которых будут назначены в его Постоянный комитет. Уже известно, что в него не войдут ветераны партии: кроме Ли Кэцяна, это Ван Ян, Ли Чжаньшу и Хань Чжэн – двое последних ожидаемо ушли в отставку.