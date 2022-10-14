Власти Китая удаляют из соцсетей сообщения о протесте против Си

Власти Китая оперативно удаляют из местных соцсетей упоминания о редком протесте против лидера Китая Си Цзиньпина. Накануне акцию на мосту Сы Тун в Пекине организовал неизвестный. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Судя по изображениям, распространившимся в западных социальных сетях, на мосту разожгли огонь и растянули транспаранты. Один из них призывал к забастовкам и свержению Си, а другой гласил: "Нам нужна еда, а не ПЦР-тесты. Мы хотим свободы, а не самоизоляции. Мы хотим уважения, а не лжи. Мы хотим реформ, а не культурной революции. Нам нужен голос, а не лидер. Мы хотим быть гражданами, а не рабами".

Упоминания протеста, в том числе посты с хэштегами #Пекин, #мост и #ЯВиделЭто, оперативно заблокировали на китайской платформе Weibo, а из китайских музыкальных сервисов удалили песню "Мост Сы Тун". Также сообщается, что в китайском мессенджере WeChat временно отключили профили нескольких пользователей после того, как они поделились фотографиями моста с транспарантами.

Акцию протеста в Пекине провели накануне съезда Коммунистической партии, который откроется в воскресенье и соберёт тысячи делегатов. На съезде, как ожидается, в третий раз переизберут лидером партии 69-летнего Си Цзиньпина. Ранее для этой должности действовало ограничение в два пятилетних срока и возраст 70 лет.