В новом санкционном списке Украины - Чубайс и Кудрин

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, главным образом из России. В санкционные списки включены, помимо прочих, бывший министр финансов России, ныне советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин, а также бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, уехавший из России после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

В списке также сыновья бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артём и Игорь Чайка, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, академик РАН, деятель ВПК Борис Алёшин. В списке также топ-менеджеры группы компаний USM российского бизнесмена Алишера Усманова - Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев.

В санкционные списки включены компании, действующие в сферах авиации, строительства и технологий, в том числе ряд региональных энергетических российских компаний, "Шахта имени А.Ф. Засядько", расположенная на подконтрольной России территории Донецкой области, ряд компаний из ОАЭ, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая, Мальты.