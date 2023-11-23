В новом санкционном списке Украины - Чубайс и Кудрин

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, главным образом из России. В санкционные списки включены, помимо прочих, бывший министр финансов России, ныне советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин, а также бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, уехавший из России после начала широкомасштабного вторжения в Украину.
В списке также сыновья бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артём и Игорь Чайка, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, академик РАН, деятель ВПК Борис Алёшин. В списке также топ-менеджеры группы компаний USM российского бизнесмена Алишера Усманова - Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев.
В санкционные списки включены компании, действующие в сферах авиации, строительства и технологий, в том числе ряд региональных энергетических российских компаний, "Шахта имени А.Ф. Засядько", расположенная на подконтрольной России территории Донецкой области, ряд компаний из ОАЭ, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая, Мальты.
- Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс, которых некоторые политологи называли "системными либералами" и которые в своё время занимали высокие посты в российской властной иерархии и были приближёнными президента Владимира Путина, не высказывались публично о войне в Украине. После вторжения февраля 2022 года Чубайс покинул пост специального представителя президента и уехал из России, однако публично не осудил войну. Владимир Путин недавно прокомментировал его отъезд, заявив, что тот "удрал" из страны, и назвал его "Моше Израилевичем" (Чубайс уехал в Израиль). Кудрин в декабре 2022 года, после ухода с поста главы Счётной палаты, стал советником в "Яндексе". Соединённые Штаты летом ввели против него санкции в связи с его работой в технологическом секторе российской экономики. Чубайс в санкционные списки на Западе не включён.
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