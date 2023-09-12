Путин прокомментировал отъезд Чубайса из России: "удрал, стал Моше Израилевичем"

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке впервые прокомментировал отъезда из России своего бывшего специального представителя Анатолия Чубайса. Тот стал самым высокопоставленным из российских чиновников, уехавших после начала войны. "Зачем он это делает, я не понимаю. Удрал", — сказал президент.

"Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живет где-то там. — Заявил Путин. — Может быть, это связано с тем, что идут сложные процессы в структуре, которую он возглавлял долгие годы [Роснано], и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры". По его утверждению, Чубайс мог опасаться, что это приведёт к "появлению уголовных дел".

Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны в марте 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Сообщалось, что он жил на Кипре и получил документы репатрианта и гражданство в Израиле.

В июле российский научный журнал "Вопросы экономики" опубликовал статью Чубайса о неплатежах в России 1990-х, где тот представился "независимым исследователем из Глазго".

С именем Чубайса связан взлёт политической карьеры Путина в 1990-х. Он, согласно свидетельствам, устроил будущего президента в администрацию Бориса Ельцина. Вскоре Путин стал директором ФСБ и преемником президента.

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