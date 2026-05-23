В Новороссийске после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе

В Новороссийске обломки беспилотника упали на территории нефтебазы – загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты упали на территории топливного терминала, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Издание Astra установило, что пожар начался на нефтебазе "Грушовая балка". Кроме того, после атаки дым поднимался из нефтеналивного терминала "Шесхарис", расположенного на побережье Новороссийска.

На данный момент известно о двух пострадавших, которые в момент падения обломков находились на улице. Обоих раненых госпитализировали.

Кроме того, в результате атаки дронов повреждено остекление в двух многоквартирных домах в Новороссийске.

Ночью атаке также подверглась Пермский край – глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что дроны атаковали одно из промышленных предприятий. По его словам, пострадавших нет. Другие детали Махонин не привел.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что дрон поразил территорию химического комплекса "АКМ" компании "Метафракс" в Губахе. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и меламина.

Минобороны России отчиталось, что за ночь были уничтожены 348 украинских беспилотников.