В Новороссийские из-за атаки дронов повреждён нефтяной терминал

В Новороссийске в результате атаки дронов пострадали восемь человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое – жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском", – написал он в своем телеграм-канале.

Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников, по словам Кондратьева, обнаружили на территории нескольких предприятий.

ASTRA и другие телеграм-каналы пишут, что в результате атак повреждён нефтеналивной терминал "Шесхарис". Это ключевой на юге России комплекс для хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры.

"Шесхарис" входит в структуру "Черномортранснефти" (принадлежит "Транснефти"). Его резервуарный парк позволяет принять 500 тысяч тонн сырой нефти.

Беспилотники атакуют этот терминал не первый раз. После удара 2 марта терминал возобновил работу только спустя неделю. Источник Bloomberg, знакомый с ситуацией, говорил, что беспилотники тогда повредили шесть из восьми погрузочных площадок.

Минобороны России отчиталось о 198 сбитых украинских беспилотниках.