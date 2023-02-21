В Новосибирск доставили свыше ста гробов с телами российских солдат 

В аэропорт Новосибирска Толмачёво доставили несколько десятков гробов с телами погибших российских военнослужащих, сообщают Сибирь.Реалии, публикуя видео, снятое очевидцем.

На кадрах видны свыше ста деревянных ящиков, сложённых в отдельном помещении. К подавляющему большинству прикреплены свидетельства о смерти. Что именно написано в документах отчётливо видно только на одном из них. Согласно этим данным, речь идёт об уроженце Хакасии Сергее Юмашеве.

Сибирь.Реалии удалось подтвердить его личность. По информации издания, Юмашев погиб 27 января в районе города Бахмут Донецкой области Украины. Как рассказали одноклассники погибшего, его тело должны доставить в село Аршаново Алтайского района Хакасии, в котором он родился и вырос.