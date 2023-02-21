В Новосибирск доставили свыше ста гробов с телами российских солдат 

В аэропорт Новосибирска Толмачёво доставили несколько десятков гробов с телами погибших российских военнослужащих, сообщают Сибирь.Реалии, публикуя видео, снятое очевидцем.
На кадрах видны свыше ста деревянных ящиков, сложённых в отдельном помещении. К подавляющему большинству прикреплены свидетельства о смерти. Что именно написано в документах отчётливо видно только на одном из них. Согласно этим данным, речь идёт об уроженце Хакасии Сергее Юмашеве.
Сибирь.Реалии удалось подтвердить его личность. По информации издания, Юмашев погиб 27 января в районе города Бахмут Донецкой области Украины. Как рассказали одноклассники погибшего, его тело должны доставить в село Аршаново Алтайского района Хакасии, в котором он родился и вырос.
- 12 февраля Би-би-си и издание "Медиазона" опубликовали данные о количестве потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. По подсчётам журналистов, основанным на открытых источниках, погибли 14 тысяч 93 российских военных. Речь идёт только о подтверждённых случаях гибели - реальное количество потерь может быть значительно выше. Журналисты отметили, что с момента публикации предыдущей сводки, 27 января, в список погибших добавились 1555 имён, и это самый большой прирост за всё время войны.
- Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты.
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