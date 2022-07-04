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В Новосибирске бывшего члена Совфеда оштрафовали за "дискредитацию армии"

Алексей Мананников (справа) на пикете накануне выборов в Госдуму. 2007

Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал бывшего члена Совета Федерации Алексея Мананникова на тридцать тысяч рублей за антивоенные посты в социальной сети ВКонтакте. Он признан виновным по административной статье о "дискредитации вооружённых сил Российской Федерации". В постановлении суда говорится, что лингвистическое исследование показало, что Мананников в своих постах характеризует действия российской армии в Украине как преступные - сообщает Сибирь.Реалии.

На него составлено ещё три протокола: о мелком хулиганстве и ещё два о дискредитации. За какие именно посты политика будут судить по "дискредитации" - неизвестно, на его странице во ВКонтакте каждый второй пост с осуждением войны.

Протокол о хулиганстве был составлен за то, что Мананников назвал президента России Владимира Путина "старым сморчком". Это дело суд прекратил.

Сам Мананников в суд не явился. Он выразил удивление, что суд продолжает посылать ему повестки и уведомления по месту жительства в Новосибирске, где он давно не живет и не прописан. С ноября 2021 года Мананников живет в Таиланде, а официально зарегистрирован уже шесть лет в Москве. Бывший сенатор направлял в суд просьбу посылать все претензии властей к нему по месту новой прописки, иначе ему не удастся реализовать своё право на защиту, но суд его просьбу проигнорировал.

Мананников добавил, что новое постановление суда для него символично: как раз 40 лет назад, в конце июня 1982 года, Мосгорсуд вынес ему приговор за "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй".

Алексей Мананников - политик и правозащитник. В 1982 году он был арестован и осужден на три года за высказывания в поддержку польского объединения независимых профсоюзов "Солидарность" и критику подавления рабочего движения со стороны государства.

В начале 1990-х Маннаников был народным депутатом РСФСР и членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва. Публично осуждал действия России против Грузии и Украины.

Страница Алексея Мананникова во ВКонтакте заблокирована по постановлению суда.

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