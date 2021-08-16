В Новосибирске историка вызвали в СК за пост об Александре Невском

В Новосибирске кандидата исторических наук Сергея Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам из-за поста в фейсбуке, сообщил он корреспонденту Сибирь.Реалии. По словам учёного, интерес следователей вызвали его слова об Александре Невском, а публикация касалась переименования площади Свердлова в Новосибирске.

Следователь по телефону сказал Чернышову, что у него есть какое-то заявление, жалоба. Изданию Тайга.инфо учёный уточнил, что речь идёт о проверке по статье о реабилитации нацизма.

По всей вероятности, интерес Следственного комитета вызвал пост Чернышова от 11 июня. В нём историк, в частности, утверждает, что "выбор между Свердловым и Невским – это выбор между террористом и коллаборационистом. Первый – классический бандит, на революционный волне случайно попавший в верховную власть. Второй – классический коллаборационист, который продался завоевателям за статус (сейчас бы сказали – власовец). И оба они (а точнее, образы, которые мы обсуждаем) – плод фантазий пропагандистов советской эпохи". О Ледовом побоище (сражении новгородских войск под предводительском Невского с тевтонскими рыцарями в 1242 году) Чернышов пишет, что это "эпизод, который попал в учебники истории прямиком из киноэкранов. И ещё никто не доказал, что было что-то, кроме фантазии Сергея Эйзенштейна".

"Для меня это было удивительно – вызов к следователю. У нас есть какие-то запретные темы и правила игры в принципе понятны… Если ты занимаешься политикой – то тебя накажут за маски, за оскорбление ветерана, и Бог знает за что. Но я политикой не занимаюсь и не собираюсь… У нас последняя скрепа – Великая Отечественная война. Ее не трогаешь, и все будет хорошо. Я как-то шутил, что так классно, что я, как историк, занимаюсь Средними веками, присоединением Сибири, никому до 17 века дела нет. Оказывается, есть и до 13-ого. Это абсурдно как-то. Такие дискуссии должны вестись в научных журналах, а какой-то публичной полемике, но точно не так… Понимаете, то, о чем я пишу в посте – об этом целые книжки есть уважаемых академиков. Что ж теперь – их всех наказывать? Это же абсурдно", – рассказал Чернышов.

Ранее вице-спикер заксобрания Новосибирской области от "Единой России" Андрей Панфёров предложил переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. За переименование выступили православные активисты и казаки, против высказалась вице-мэр Анна Терешкова.