S7 сократит зимнее расписание из-за проблем с двигателями Airbus 321neo

Российская авиакомпания S7 сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно прошлого года из-за проблем с ремонтом американских двигателей, установленных на самолётах Airbus A320/А321neo после введения санкций в ответ на военное вторжение России в Украину. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Сейчас около 20% парка S7, в котором 103 воздушных судна, не летает и находится на обслуживании, включая 14 из 39 А321neo.

Как утверждает один из источников "Коммерсанта", S7 хотела избавиться от самолетов Airbus neo и запросить разрешение Минтранса на вывоз за рубеж как минимум 22 бортов. Однако в авиакомпании заявили, что не подавали заявок на вывоз самолётов за рубеж и находятся "в поисках решения по ремонту двигателей P&W (Pratt & Whitney)".

По словам опрошенных изданием экспертов, проблемы с Airbus neo могут возникнуть и у других авиакомпаний, поскольку ремонтом двигателей Pratt & Whitney последнего поколения не занимаются ни в России, ни в Иране, куда из-за санкций российские авиакомпании отправляют самолёты на техническое обслуживание.

Российские авиакомпании научились обходить санкции при ввозе запчастей, но двигатели нового поколения "чипированные", их перемещение контролируется. Обслуживать двигатели этих самолётов без официальной поддержки и обновления программного обеспечения невозможно, как и ввозить их по серым схемам, отмечают эксперты.

Летом этого года P&W отозвала более тысячи своих двигателей из-за проблем. В итоге не менее 57 авиакомпаний в Европе и США вывели из эксплуатации самолёты с такими двигателями.

Помимо парка S7 в России есть еще 73 самолета A320/А321neo. Из них 58 у "Аэрофлота", 11 — у "Уральских авиалиний". На них установлены французско-американские двигатели CFM Leap, с которыми меньше проблем, рассказал источник "Коммерсанта". К примеру, у "Аэрофлота", согласно Flightradar24, простаивает один А321neo. У "Уральских авиалиний" летают все самолёты этой модификации.