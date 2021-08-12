Обвиненный в вымогательстве журналист освобождён из СИЗО

В Новосибирске из следственного изолятора под домашний арест отпущен журналист Николай Сальников, обвиняемый в особо крупном мошенничестве . Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в Центральном районном суде Новосибирска. Ранее сам журналист заявил, что дело на него завели после расследования о связях известных членов "Единой России" с криминалом.

Об освобождении журналиста ходатайствовало следствие. Он провел под арестом 4 месяца.

Уголовное дело о мошенничестве полиция Новосибирска завела в апреле 2021 года. Подозреваемые - предприниматель Сергей Проничев, журналист Николай Сальников и медиаменеджер Евгений Кузьменко.

Согласно материалам дела, подозреваемые якобы требовали крупную сумму у одного из депутатов горсовета за нераспространение компрометирующих материалов. В ФСБ заявили, что задержали их при получении части суммы - полутора миллионов рублей.

Сальников назвал это дело "политической провокацией" . Задержание произошло сразу после того, как журналист опубликовал видео "История успеха ОПС "Успех": из рэкетиров в депутаты", в котором назвал тренеров и воспитанников спортивного клуба "Успех" членами преступного сообщества. Речь шла об основателе клуба Вениамине Паке, который сейчас занимает пост председателя комитета по культуре, науке и спорту в областном законодательном собрании, а также об его ученике Дмитрии Асанцеве – председателе Совета депутатов Новосибирска. В клубе также тренировался нынешний министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.К группе близки ещё несколько региональных политиков, все они члены "Единой России".

Источник "Тайги.Инфо" в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшими от якобы вымогательства Сальникова материалах дела указаны герои видеоролика журналиста.

Позже Сальников удалил видео из общего доступа и заявил, что не планировал его публиковать в таком виде. Сейчас видео доступно на его странице соцсети "ВКонтакте".

Николай Сальникова уволился из телекомпании ОТС, учрежденной новосибирским правительством, после того, как публично раскритиковал действия властей по тушению лесных пожаров в Сибири летом 2019 года.